Neto questiona decisão de Ramón Díaz e detona titular do Corinthians contra o Grêmio

Craque Neto detonou o lateral-esquerdo Hugo, do Corinthians (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/07/2024 - 23:01 • São Paulo (SP)

Em duelo na parte debaixo da tabela do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Grêmio empataram em 2 a 2 na Neo Química Arena, nesta quinta-feira (25). Ídolo do clube paulista, o ex-jogador Neto questionou a ausência de Fagner no jogo e detonou o lateral-esquerdo Hugo.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- O Ramón Díaz demorou muito para tirar o Romero e o Ryan. Poderia ter colocado o Wesley e o Igor Coronado antes. Eu queria saber o que o Fagner está fazendo. Ele não pode jogar? Se ele está no banco deveria jogar - questionou Neto.

- Parabéns quem contratou o Hugo e quem defende ele. Para mim, o pé de rato do jogo é o Hugo, o pior jogador do Corinthians hoje - completou o ex-jogador, na "Rádio Craque Neto".

➡️ Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

Com o resultado, o Corinthians chegou aos 19 pontos no Brasileirão, na 14ª posição. Primeiro clube da zona de rebaixamento, o Grêmio soma 15, mas com dois jogos a menos que o clube paulista. Na próxima rodada, a equipe de Ramón Díaz pega o Atlético-MG, enquanto o Tricolor joga contra o Vasco.