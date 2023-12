- Vocês caíram no Brasileirão Rei. O Pelé não está triste lá, ele já sabia disso, o santista já sabia disso. Era tempo. Se não caísse esse ano, ia ser no próximo. Vocês quase caíram no Campeonato Paulista. Uma vergonha o que vocês fizeram com esse clube monstruoso que é o Santos - começou Neto.