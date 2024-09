Neto não perdoa zagueiro do Corinthians após pênalti contra o Flamengo: ‘Que cara burro’

Neto criticou zagueiro do Corinthians por pênalti (Foto: Reprodução/Youtube)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 17:00 • Rio de Janeiro

Craque Neto não perdoou o gesto do zagueiro José Martínez, que gerou um pênalti para o Flamengo contra o Corinthians. O atacante Pedro foi o responsável por converter a penalidade e deixar a partida empatada em 1 a 1, no primeiro tempo.

No lance, o defensor corintiano salta na área para tentar impedir um cruzamento do lateral Guillermo Varela. Contudo, a bola acaba acertando o braço do jogador, que estava aberto e alto para impossibilitar a ação de ataque rubro-negra.

- Como pode ser burro assim? Ir desse jeito na bola? Mas que cara burro. Já é duro ganhar o jogo, fazer um gol, aí você dá uma chance dessa. Eu ainda tenho dúvida se não bate na coxa primeiro, mas para o Flamengo, tudo é pênalti - disse o ex-jogador.

A marcação do pênalti aconteceu após uma checagem do lance pelo árbitro Ramon Abatti Abel (SC) no VAR. Com o gol, o Corinthians perdeu a vantagem construída no início do confronto com Talles Magno, e assim, foi para os vestiários com o empate.