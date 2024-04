Neto manda recado para Fagner e ironiza arbitragem do Brasileirão: ‘Dá o título pro Flamengo’

Craque Neto criticou atuação da arbitragem na primeira rodada do Brasileirão (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/04/2024 - 17:48 • Rio de Janeiro (RJ)

O ex-jogador Neto criticou a arbitragem na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no último fim de semana. O apresentador do "Donos da Bola" afirmou que o lateral Fagner merecia expulsão em Corinthians x Atlético-MG, e ironizou os lances polêmicos de Atlético-GO x Flamengo.

- Pode dar o título para o Flamengo. Tudo é para eles, 16 minutos de acréscimos... Era para expulsar o zagueiro? Um jogo ridículo do Flamengo. O cara sobe, de frente para a bola, bate na boca do Bruno Henrique, pênalti para os caras. Parabéns aí para a arbitragem do Flamengo - começou.

- Tinha que expulsar o Fagner. Fagner, você é um jogador violento. Se você joga contra mim, Edmundo, Serginho Chulapa, não sei se você iria ter uma vida longa no futebol. Precisa dar uma agulhada? Recolhe a perna. E o árbitro, do lado, não expulsa e só dá amarelo. Uma vergonha - completou.