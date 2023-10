O apresentador do "Os Donos da Bola", Craque Neto, lamentou a gravidade da lesão no joelho de Neymar no jogo de Uruguai x Brasil. O atacante tem a previsão entre seis meses e um ano afastado dos gramados. Além disso, o camisa 10 da Seleção e do Al-Hilal também foi criticado pelo ex-jogador por falta de cuidado na carreira.