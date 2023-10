Hoje, ela é fundadora e coordenadora do "Mudando o Placar", projeto social indicado ao prêmio ISCA (International Sport and Culture Association), na categoria role model em promover o esporte, atividade física e saúde para grupos em desvantagem social. Nesse projeto, ela oferece aulas gratuitas de basquete para crianças de 6 a 17 anos, no Complexo Esportivo da Rocinha, e eles contam com 120 alunos, 60 meninos e 60 meninas.