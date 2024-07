Neto isenta António Oliveira de culpa e diz qual é a ‘bola da vez’ para assumir o Corinthians

Neto culpou o presidente do Corinthians pela crise no clube (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/07/2024 - 14:45 • São Paulo (SP)

O Craque Neto isentou o técnico António Oliveira de culpa pela situação em que se encontra o Corinthians, mas detonou o presidente Augusto Melo por suas decisões no comando do clube. O treinador foi demitido nesta terça-feira (2), após a derrota para o Palmeiras por 2 a 0. Com o resultado, o Timão segue afundado na vice-lanterna do Brasileirão. Para o apresentador do programa "Os Donos da Bola", da Band, a demissão faz parte do futebol.

- António Oliveira caiu? Legal. Beleza. Faz parte da profissão. Em 13 jogos, ganhou um só. Vinha substituindo mal em determinados jogos. Não deu. Tá tudo certo. Agora, ele não se serve do Corinthians. Vocês acham que o Fernando Diniz, o Felipão vão dar jeito em jogadores como o Fagner, que não se posiciona? A diretoria mandou embora o Gil e agora não tem zagueiro. E vaí você contrata o Matheuzinho - criticou.

Neto chamou a diretoria alvinegra de incompetente e disse que o mandatário atual está agindo pior que as diretorias do passado. Ele também disse qual é a "bola da vez" para assumir o Corinthians.

- Todo mundo sabia que o António Oliveira ia cair. E todo mundo sabe que o Carille (Fábio Carille, técnico do Santos) é a bola da vez. Se não for o Carille, se o Santos não deixar, vai ser o Zanardi (técnico do Goiás), que é amigo do Augusto, que já queria trazer ele antes - afirmou.