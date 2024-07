Neto faz alerta para jogadores do Corinthians na partida contra o Palmeiras

Neto lançou o alerta no programa "Os Donos da Bola" (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/07/2024 - 15:24 • São Paulo (SP)

O Craque Neto fez um alerta no programa "Os Donos da Bola", da Band, para a equipe do Corinthians, que joga contra o Palmeiras nesta segunda-feira (1º), no Allianz Parque, no jogo que encerra a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo o apresentador, ou os jogadores do Timão correm ou vão tomar uma goleada do Verdão.

- Ou vocês correm ou vão tomar uma goleada que vocês não têm nem ideia. Não vão nem conseguir voltar para casa. Se não ficarem espertos, vai ser vergonhoso. Aí vem o combo: o treinador que vai cair, a torcida que não está lá, a invasão de torcedores - disse.

Neto detonou também alguns jogadores do Timão, como Matheuzinho e os outros do sistema defensivo.

- Matheuzinho, você vai tomar um vareio do Estêvão hoje… Vai ser a maior vergonha do clássico (a defesa) - afirmou.

O ex-jogador citou ainda a situação do técnico do Corinthians, António Oliveira, que está sob pressão. O time ocupa a vice-lanterna do Brasileirão, com apenas nove pontos.

- Tecnicamente, o treinador está errado, porque ele tem 12 jogos e uma vitória só. Mas só ele é o culpado? E vocês (os jogadores) não são? - questionou.