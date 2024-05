Neto elege melhor em campo do Corinthians e manda recado aos ‘antis’; veja

Neto rasgou elogios a Igor Coronado (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/05/2024 - 22:02 • São Paulo (SP)

O Corinthians fez um grande jogo nesta terça-feira (28) e venceu o Racing-URU, por 3 a 0, na Copa Sul-Americana. Ídolo do clube, o apresentador Neto rasgou elogios ao desempenho do time e elogiou o recém-contratado Igor Coronado. Em transmissão da "Rádio Craque Neto", o ex-jogador também aproveitou para mandar um recado aos "antis".

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Melhor jogo do ano. Parabéns António Oliveira por ter colocado o Coronado. Coronado, você jogou muito. Tecnicamente, batendo faltas, fez um golaço, passes, escanteios bem batidos… Parabéns ao Corinthians, jogou muita bola. Os antis vão sempre reclamar: "Ah contra o Racing". Ah é? 3 a 0 fora o Chocolate. Que fase que tá o Corinthians - disse Neto.

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta!

Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Igor Coronado marcaram os gols do Corinthians, que terminou na primeira colocação do Grupo F, com 13 pontos. No sábado (1), o clube paulista volta a campo pelo Campeonato Brasileiro e enfrenta o Botafogo, às 21h, na Neo Química Arena. As oitavas de final do torneio começam a partir de agosto.