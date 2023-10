- A diretoria é a foto da incompetência, aí você traz um cara com a grandeza do Tite, com o patamar que ele tem. Um treinador de duas Copas do Mundo, mas que foi medíocre nas duas. Um dos piores treinadores da história da Seleção Brasileira em Copas do Mundo, uma vergonha. No Corinthians, é o maior da história. Essa aí é a foto da incompetência, tirando o Tite - acrescentou.