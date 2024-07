Neto diz que Corinthians vai tentar trazer jogador do Barcelona com novo patrocinador

Neto deu a informação no programa 'Os Donos da Bola' (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/07/2024 - 15:21 • São Paulo (SP)

O apresentador e ex-jogador Neto disse, nesta terça-feira (23), no programa "Os Donos da Bola", da Band, que o Corinthians tem a intenção de contratar o atacante Vitor Roque, do Barcelona, com o iminente anúncio do novo patrocinador. O Timão está perto de fechar parceria comercial com a Esportes da Sorte.

- Me parece, pela informação que eu tenho, eu não sei se é verdade, tá? Eu só tenho a informação, mas não vou deixar de falar. Tem a intenção, porque sabem que o Vitor Roque não vai jogar. E me parece que estão tentando fazer com que esse menino venha para o Corinthians para poder jogar. Isso é o que eu fiquei sabendo. Como o Vitor Roque não teve chance de jogar no Barcelona e nem vai ter nesse momento, essa é a ideia dentro da visão de André Cury (representante de jogadores), dos jogadores que ele já trouxe - disse Neto.

Vitor Roque foi contratado pelo Barcelona em julho de 2023 junto ao Athletico Paranaense. A jovem promessa, então com 18 anos, custou 40 milhões de euros (R$ 242 milhões na cotação atual) ao time espanhol e outros 21 milhões de euros (R$ 127 milhões na cotação atual) em bônus. O jogador foi apresentado no início deste ano.

O brasileiro, no entanto, não se firmou no time principal, tendo poucas oportunidades com Xavi, o então técnico do time. Ao final da temporada europeia, informações veiculadas na imprensa espanhola davam conta de que o Barcelona havia decidido não contar com Vitor Roque na próxima temporada e que a intenção seria emprestá-lo.