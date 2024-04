Neto detona trio do Corinthians e pede espaço para Carlos Miguel: ‘Frangaço do Cássio’

Craque Neto criticou trio em derrota do Corinthians na Sul-Americana (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/04/2024 - 23:54 • São Paulo (SP)

Ex-jogador e ídolo do Corinthians, Neto criticou o gol sofrido pelo clube contra o Argentinos Jrs, pela Copa Sul-Americana, nesta terça-feira (23). O apresentador da "Rádio Craque Neto" cornetou Fagner, Cássio e Féliz Torres, e pediu espaço para o goleiro reserva, Carlos Miguel.

- O Fagner, ao invés de ir com a cabeça na bola, ele foi com o corpo. Aí deu nas costas dele e sobrou. Félix Torres não marca. Um frango do Cássio. Talvez realmente seja o momento para o Carlos Miguel jogar. A bola veio sem força, tranquila, já é falta de confiança, frangaço - disse Neto.

O Corinthians foi derrotado por 1 a 0, com gol sofrido logo com dois minutos de jogo. A equipe perdeu a liderança do grupo para o Argentinos Jrs e estacionou nos três pontos no torneio. No fim de semana, o time entra em campo pelo Brasileirão, onde ainda não marcou gols.