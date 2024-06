Neto detona titular recém-contratado após derrota do Corinthians: ‘Esse é um pé de rato’

Ex-jogador se irritou com a derrota do Corinthians (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/06/2024 - 00:16 • São Paulo (SP)

O ex-jogador do Corinthians, Craque Neto, não gostou nem um pouco da atuação de Matheuzinho. A partida do lateral na derrota do Timão para o Internacional, pelo Brasileirão, gerou críticas até a contratação do jogador. Confira:

- Esse é um pé de rato. O meu querido, meu maravilhoso Matheuzinho. É um absurdo quando você tem um jogador medíocre como esse Matheuzinho, que custou 5 milhões de euros por 70%.

O apresentador foi perguntado ainda qual seria a nota, de zero a dez, para avaliar o desempenho do atleta recém-contratado pelo Corinthians no jogo. Neto respondeu que é nota seria "menos um". Os comentários foram feitos na transmissão da Rádio Craque Neto, no Youtube.