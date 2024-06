Torcedores do Fluminense pedem demissão de Fernando Diniz: ‘Pior técnico da história’

Fernando Diniz é muito criticado por torcedores do Fluminense após derrota para o Cruzeiro (Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/06/2024 - 23:40 • Rio de Janeiro (RJ)

Com a derrota do Fluminense para o Cruzeiro, o Tricolor assumiu a lanterna do Brasileirão por conta do critério do saldo de gols. O Time de Guerreiros acumulou o sexto tropeço na competição.

Nas redes sociais, torcedores do clube carioca pediram a demissão do técnico Fernando Diniz após um início desastroso no Campeonato Brasileiro. No Mineirão, uma faixa contra a permanência do comandante também foi exibida.

