O que acontece no Flamengo é bem normal no Flamengo. Um clube que teve agressão de jogador e teve agressão de treinador. Claro que nenhuma agressão é válida. O Marcos Braz tem que entender que a cobrança existe quando não existe entrega do que foi prometido. Quem não quer ser cobrado fica em casa, no seu escritório. Quem vai para rua tem que estar preparado para isso. O que não se deve levar em consideração é agressão - opinou Souza.