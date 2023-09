Um torcedor do Flamengo viralizou nesta quarta-feira (20), após publicar um vídeo com uma versão do jogo de videogame, "Street Fighter". Apelidado de "Street Flaighter", a reprodução do game de luta contava com personagens das recentes brigas que aconteceram nos bastidores do clube e, o mais recente acontecimento, o desentendimento entre o dirigente Marcos Braz e um torcedor, em um shopping na Zona Oeste do Rio de Janeiro.