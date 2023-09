Em um grande resumo, em Mortal Kombat 11, Liu Kang derrotou e matou a titã do tempo Kronika. A partir daí, Raiden abre mão de seu posto e torna Liu Kang o novo Guardião do Tempo e protetor do plano terreno, com a responsabilidade de criar uma "nova era de paz", conforme anuncia o trailer do novo game. Porém, nem tudo "é flor".