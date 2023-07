O Flamengo venceu o Grêmio por 2 a 0 na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, disputado na última quarta-feira (26). Para o jornalista André Rizek, do Grupo Globo, o resultado foi "a coisa mais normal do mundo". No entanto, o comentarista acredita que a posição do Rubro-Negro no Campeonato Brasileiro é surpreendente - a equipe carioca é a 3ª colocada, atrás do Botafogo e do próprio Tricolor Gaúcho.