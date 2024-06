Neto alerta Grêmio sobre contratação de jogador do Corinthians: ‘Não faz isso’

Neto falou sobre o suposto interesse do Grêmio no atacante Pedro Raul (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/06/2024 - 16:02 • Rio de Janeiro (RJ)

O ex-jogador e apresentador Neto falou no programa "Os Donos da Bola", da Band, sobre o suposto interesse do Grêmio no atacante Pedro Raul, do Corinthians, após a lesão de Diego Costa, que pode desfalcar o Tricolor Gaúcho por mais de dois meses.

Pedro Raul, que não foi escalado nos últimos dois jogos pelo técnico António Oliveira, tem o futuro indefinido no Timão, com o aumento dos rumores sobre a possível saída do jogador. No seu programa, Neto fez um alerta ao Grêmio:

- O Pedro Raul não jogou na terça, sabe o motivo? Porque se ele fizer os sete jogos não vai poder ir mais para outra equipe. Nos dois últimos jogos ele nem entrou, e o Grêmio está querendo o Pedro Raul. Ô Grêmio, não faz isso com o meu Grêmio não - disse.

Pedro Raul, que na atual temporada atual disputou 17 partidas pelo Corinthians e marcou três gols, custou aos cofres do clube cerca de R$ 25 milhões. O atacante tem contrato até o fim de 2028.