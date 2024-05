Netflix vai transmitir volta de Whindersson ao ringue; conheça o adversário

Whindersson Nunes vai enfrentar o número um da Índia, Neeraj Goyat (Foto: Reprodução/YouTube/DAZN Boxing)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/05/2024 - 13:03 • Rio de Janeiro (RJ)

A Netflix vai transmitir a volta ao ringue do youtuber, influencer e humorista brasileiro Whindersson Nunes. Ele vai enfrentar o campeão asiátio de boxe e número um da Índia, Neeraj Goyat, no card de Mike Tyson x Jake Paul, no dia 20 de julho, no AT&T Stadium, em Arlington, nos Estados Unidos. A Netflix vai exibir a luta para o mundo todo e também em português.

Será uma luta profissional de seis rounds de três minutos nos super-médios e vai valer para o cartel profissional dos lutadores. Goyat x Nunes será última luta do card encabeçado por Mike Tyson x Jake Paul. O evento principal terá oito rounds dos pesos-pesados.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

➡️As melhores e mais variadas ofertas para o Brasileirão estão no Lance! Betting! Abra já a sua conta!

Whindersson Nunes já enfrentou adversários notáveis, incluindo a luta de 2022 contra o campeão mundial Acelino “Popó” Freitas, que durou oito rounds e resultou em empate para os lutadores. Com mais de 100 milhões de seguidores em plataformas sociais, Whindersson está aprimorando suas habilidades para a próxima luta sob a orientação dos treinadores Diego Rodrigues e Caio Franco, e treina ao lado do medalhista olímpico e destaque do boxe profissional Esquiva Falcão. Ele promete seu melhor desempenho até agora.

- Cresci assistindo grandes nomes do boxe. Então ter a oportunidade de fazer parte desse card e me desafiar nesse esporte é uma honra. Como já falei outras vezes, o boxe é mais do que apenas uma luta: é uma arte que exige muita técnica, timing e estratégia. Tenho me preparado diariamente com meus treinadores para apresentar minha melhor versão de lutador no Texas e, mais uma vez, defender e orgulhar meu país - afirmou Whindersson.