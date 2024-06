NBA: Rapper perde mais de R$ 2,5 milhões com derrota do Mavericks para o Celtics

Dallas Mavericks perdeu as finais da NBA para o Boston Celtics (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/06/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Conhecido pelas altas apostas nos mais variados esportes, o rapper Drake perdeu uma bolada mais uma vez. O músico apostou 500 mil dólares (cerca de R$ 2,7 milhões) no título do Dallas Mavericks nas finais da NBA. No entanto, a equipe texana perdeu para o Boston Celtics.

Antes do primeiro jogo, Drake havia apostado os 500 mil na vitória do Dallas Mavericks na odd 2.75. Se a equipe de Jason Kidd tivesse batido o Boston Celtics, o músico teria embolsado 1,3 milhão de dólares (cerca de R$ 7 milhões). Mas não foi o que aconteceu.

Drake também costuma apostar nas lutas. No ano passado, o rapper canadense perdeu R$ 2,5 milhões com a derrota de Israel Adesanya no UFC 293 para Sean Strickland. O músico também perdeu cerca de R$ 2 milhões com a derrota de Jake Paul para Tommy Fury no boxe, em 2023.

Depois de 16 anos, o Boston Celtics voltou a vencer um título da NBA. A equipe comandada por Joe Mazzulla bateu o Dallas Mavericks por 4 a 1 nas finais e chegou à 18ª conquista do torneio, deixando o Los Angeles Lakers para trás e se tornando o maior campeão da história.