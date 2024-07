Narrador indica culpado por distanciamento de torcedores da Seleção: ‘Traz antipatia’

Seleção Brasileira foi eliminada da Copa América nas quartas de final (Foto: Robyn Beck/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/07/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Após a eliminação da Seleção Brasileira nas quartas de final da Copa América, diante do Uruguai, no último sábado (6), o narrador Jorge Iggor fez um forte desabafo nas redes sociais. Em canal no Youtube, o locutor apontou um "distanciamento" do torcedor da equipe, criticou a CBF e o presidente Ednaldo Rodrigues, e citou a convocação do goleiro Rafael, do São Paulo.

- Não dá para manter o campeonato durante a Data Fifa, porque o técnico fica pensando nisso na hora de convocar, para balancear os desfalques dos clubes, para tentar equilibrar a "porrada" em cima do Palmeiras, do Flamengo, do São Paulo... Isso traz uma antipatia em que o torcedor fica revoltado. O torcedor do São Paulo perdeu o goleiro titular (Rafael), viu o reserva (Jandrei) falhar em vários jogos seguidos, e o cara ficou esquentando banco na Seleção - começou.

- Aí você quer que o são-paulino vá torcer pela Seleção? Vai torcer pro Brasil cair para o goleiro voltar. Ele "cagou" para o jogo da Seleção. A CBF provoca esse distanciamento da Seleção Brasileira. A Seleção perde prestígio, apoio e respeito. É um produto muito mal cuidado. A seleção do Pelé, do Garrincha, do Ronaldo, do Romário, está nas mãos do Ednaldo. Como dirigente, é desqualificado para ser presidente da CBF. Não tem a menor condição... - completou o narrador.