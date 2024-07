Apresentador critica atitude da CBF após eliminação do Brasil na Copa América: ‘Piada’

Seleção Brasileira foi eliminada da Copa América diante do Uruguai (Foto: Robyn BECK/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/07/2024 - 21:01 • Rio de Janeiro (RJ)

Dois dias após a eliminação da Seleção Brasileira na Copa América, a CBF divulgou um vídeo motivacional nas redes sociais. A mensagem fala em "voltar a vencer" e "superação". Na internet, a publicação recebeu uma enxurrada de críticas de torcedores. Quem também detonou a atitude da entidade foi o apresentador Thiago Asmar, o "Pilhado", da Jovem Pan.

- A CBF divulgou um vídeo em que parece que o Brasil foi campeão da Copa América. Esse vídeo é a piada do século. É a nota mais patética que eu já li na minha vida. É a coisa mais patética que a CBF poderia fazer. A CBF faz uma nota como essa no dia em que faz 10 anos do 7 a 1 e depois de uma eliminação trágica da Copa América - criticou o jornalista.

A Seleção Brasileira foi eliminada nas quartas de final da Copa América ao perder a disputa de pênaltis contra o Uruguai, no último sábado (8). Na última edição do torneio, o Brasil foi derrotado pela Argentina na final, em pleno Maracanã. A próxima partida da equipe de Dorival Júnior ocorre só em setembro, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Veja o vídeo divulgado pela CBF: