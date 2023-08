- Um agradecimento especial também a todos os companheiros que acreditaram no meu talento e me proporcionaram a chance de me considerar um cara realizado, cheio de boas histórias pra contar. Saio de cabeça erguida e com aquela gostosa sensação de dever cumprido. Que a gente possa ter a chance de se encontrar novamente em novos eventos e desafios. Até breve - completou.