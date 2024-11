Narrador do Premiere se emociona ao levar o pai à final da Libertadores

A final da Libertadores entre Atlético-MG e Botafogo ocorre neste sábado (30), no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. E quem vai acompanhar o jogo do estádio é o pai do narrador Bruno Cantarelli, que comanda partidas no "Premiere" em parceria com o "Charla Podcast". Ao anunciar que levaria o pai à decisão, o locutor não conteve as lágrimas.

Fernando, pai de Cantarelli, é torcedor do Botafogo e foi pego de surpresa com o convite do filho em um episódio do podcast. O narrador, que também atua na Rádio Transamérica e já somou passagem pela Cazé TV, escreveu uma carta ao pai, que leu ao vivo. Os dois chegaram a Buenos Aires na última quinta-feira (28).

"Quero que você sinta a emoção da torcida e que você veja o Botafogo disputar o maior jogo de sua história. Quero que esteja comigo, pois vou estar bem nervoso. Eu tenho um sonho. Esse sonho é narrar o título da Libertadores para você. Vou te levar para assistir a final, pai. Vamos viver esse sonho juntos? Quero gritar, chorar e vivenciar esse momento histórico. Obrigado por tudo do fundo do coração. Obrigado por me ensinar a amar o futebol e o Botafogo. Obrigado por ser meu maior ídolo", escreveu Cantarelli na carta lida por Fernando.

- Um programa que a gente começou lá atrás e agora poder levar meu pai à final da Libertadores, que eu nem imaginava que o Botafogo pudesse chegar um dia, é... - disse Bruno, em meio às lágrimas.

- Eu não estou chorando como o Bruno, mas o Bruno sabe que eu tenho uma grande dificuldade de chorar. Mas eu estou tão emocionado quanto ele - agradeceu Fernando.

Como o Atlético-MG chega para a final da Libertadores?

O momento do Galo não é bom. O time não vence uma partida desde o jogo de ida pela semifinal da Libertadores, quando bateu o River Plate por 3 a 0, no dia 22 de outubro - mais de um mês atrás. No total são 10 jogos sem vencer, seis deles sendo derrotas.

Como chega o Botafogo para a decisão?

Depois de um momento difícil, com três empates seguidos no Brasileirão, o Botafogo conseguiu vencer o Palmeiras por 3 a 1, fora de casa. O Alviverde é rival direto do Glorioso na briga pelo título e a vitória com autoridade dá moral para o time chegar na final da Libertadores com confiança.