Milton Leite classifica Neymar como superestimado (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 11:54 • Rio de Janeiro (RJ)

Lesionado desde outubro de 2023, Neymar foi rotulado como superestimado pelo ex-narrador dos canais Globo Milton Leite durante uma entrevista ao podcast Boppismo. Ainda em recuperação, em alguns dias o brasileiro completará um ano longe dos gramados, frustrando fãs e imprensa com o seu "desparecimento" dos holofotes do futebol mundial.

➡️Neymar presenteia menino que chorou ao receber chuteira igual a do craque

- Eu acho que o Neymar é superestimado, nunca foi o craque que o mundo achava que seria. Eu tive o privilégio de acompanhar o seu surgimento de perto no Santos, porque trabalhava no SporTV, que dava mais atenção à cobertura do Peixe na época, já que a Globo cobria os times de mais apelo popular, como Corinthians, Flamengo e Palmeiras - disse Milton, acrescentando:

Neymar foi reprovado nos testes físicos pelo Al-Hilal (Foto: Divulgação / Al-Hilal)

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Apesar da grande expectativa, o Neymar nunca foi o que se imaginava que ele seria, principalmente na Europa. Ele até teve uma temporada muito boa no Barcelona, chegou até a ser artilheiro da Champions League, mas não passou disso. Ele sempre foi um coadjuvante do Messi no Barcelona - concluiu.

➡️Neymar é intimado pela Justiça por parceria com site de apostas