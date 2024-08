Narrador com 19 anos de Globo chora em despedida da emissora após Olimpíadas

Anéis Olímpicos das Olimpíadas de Paris 2024 (Foto: Ludovic Marin / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/08/2024 - 17:37 • Rio de Janeiro (RJ)

Chegou ao fim a trajetória de Milton Leite no grupo Globo. O narrador se despediu publicamente neste sábado (10), após sua última transmissão das Olimpíadas. Com 19 anos de emissora, a decisão já havia sido anunciada por ele em abril deste ano.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Decidi no começo do ano, junto com a direção dos canais Globo que eu queria interromper a nossa relação trabalhista. Uma relação de 19 anos, ela não termina apenas por um motivo Então são diversas razões, umas maiores, outras menores, que se somam e você chega a conclusão de que esse é o momento de interromper. Eu decidi, principalmente, porque quero descansar um pouco, ter mais tempo com meus netos, com as minhas filhas e a minha esposa - disse Milton.

Segundo apuração do Lance!, os motivos para a saída do narrador vão além da vontade de uma proximidade com a família. Confira abaixo:

Chegada de Paulo Andrade

Um dos motivos que apontava para uma mudança nas vozes do esporte da Globo foi a chegada de Paulo Andrade. O ex-narrador da ESPN foi anunciado como reforço da emissora em março deste ano. O locutor atua nos canais do grupo Globo em diversas competições.

Narrador fez sua última transmissão pela Globo nas Olimpíadas de Paris

Desgaste recente





Em 2023, Milton Leite já havia se incomodado com a perda de espaço nos jogos da emissora. O Lance! apurou na época que narrador estaria se sentindo "fritado" com o esvaziamento da escala. Outra decisão que chateou o locutor há cerca de um ano foi a demissão do companheiro de transmissão, Maurício Noriega.

Milton Leite se despediu da Globo após quase 20 anos (Foto: Reprodução/Sportv)

Milton chegou à emissora em 2005, mas possui um currículo extenso dentro do jornalismo esportivo como um todo. São 35 anos dedicados à profissão, e os Jogos de Paris foram a oitava cobertura de Olimpíadas da carreira dele.