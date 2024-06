Namorado revela causa da morte da fisiculturista Cíntia Goldani e faz despedida emocionada

Fisiculturista Cíntia Goldani foi vítima de choque séptico (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/06/2024 - 16:27 • Rio de Janeiro (RJ)

O namorado da fisiculturista Cíntia Goldani, que morreu em Porto Alegre na quarta-feira (26), aos 36 anos, Gustavo Cesar, fez uma despedida emocionada da atleta. O bodybuilder revelou a causa da morte e fez postagem nas redes sociais com declarações de amor e homenagens à companheira.

Segundo Gustavo Cesar, Cíntia foi vítima de choque séptico como consequência de uma sepse pulmonar após um quadro de pneumonia bacteriana. Na homenagem, ele declarou seu amor e mostrou a última imagem da atleta que guardou no celular.

- Essa é a última foto que tenho de você no meu celular, e é assim que quero lembrar de você pra sempre! Sorridente feliz e com essa energia maravilhosa. Você foi o melhor ser humano que eu conheci no mundo! - escreveu.

Gustavo Cesar também postou uma foto dos dois se beijando e lamentou não ter publicado a imagem antes.

- Me arrependo imensamente de ter tido vergonha de postar essa foto. Eu te amo muito, e você merecia receber muito mais amor de mim, meu amor é verdadeiro igual o seu, mas aconteceram coisas na minha vida antes de você que me fez ter medo de me entregar por completo - postou.

Cíntia Goldani era torcedora do grêmio e não escondia a paixão pelo clube nas redes sociais. Ela competia na categoria Figure do fisiculturismo e também era treinadora de poses para fisiculturistas, além de prestar consultoria para o público geral, com planos de emagrecimento, hipertrofia, dietas e treinos personalizados.