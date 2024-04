Namorada de Endrick desabafa sobre críticas e comenta sobre mudança para Europa

Gabriely e Endrick namoram desde outubro de 2023 (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/04/2024 - 19:06 • Rio de Janeiro (RJ)

Gabriely Miranda ganhou notoriedade recentemente após assumir seu relacionamento com Endrick, do Palmeiras. A modelo de 21 anos vem enfrentado diversas críticas ao seu namoro. A jovem revelou detalhes à Quem sobre seus planos para o futuro junto do atacante.

- Preferimos nos fechar a qualquer comentário maldoso que surja na internet. Escolhemos lidar apenas com o lado bom que ela pode proporcionar - contou Gabriely sobre a negatividade quem o casal vem recebendo na internet.

A modelo vem acompanhando Endrick na Europa durante os amistosos do Brasil contra a Inglaterra e a Espanha. O casal foi protagonista de diversos momentos fofos durante as partidas que circularam na internet. Gabriely comentou sobre o crescimento do menino de 17 anos no futebol.

- Fico muito feliz, porque cada gol é um passo a mais na conquista do sonho dele. Ele merece todo sucesso do mundo porque é extremamente talentoso e dedicado.

Endrick completa 18 anos no meio de 2024, e irá se mudar definitivamente para a Espanha para se apresentar no Real Madrid. Com isso, surgiram ans redes sociais alguns boatos de que o atacante e Gabriely estariam planejando se casar.

- Não elaboramos nada ainda, temos vivido o presente e um dia de cada vez. Um momento muito especial foi vê-lo marcar pela Seleção Brasileira pela primeira vez, porque foi a realização de um sonho dele e eu pude estar presente. Ainda estamos analisando, mas quando existe respeito e amor, a distância não tem importância - explica a modelo.

Gabriey contou que vem buscando investir em sua carreira de modelo (Foto: Reprodução)

Gabriely conta também sobre sua carreira, e da dificuldade de conciliar sua agenda com a de Endrick.

- É uma rotina diferente, com muitas horas de treino e concentração, fora as viagens. É muito tempo voltado para a profissão. E a minha rotina também tem ficado mais corrida por conta dos ensaios e da faculdade. Conseguir conciliar as duas agendas é um desafio, mas a recompensa vem com as vitórias dele e com o meu crescimento profissional.