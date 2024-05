Namorada brasileira de jogador dos Knicks viraliza como influencer de NBA

Ana Zortea é namorada de Miles McBride (Foto: Reprodução/Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/05/2024 - 13:14 • Rio de Janeiro (RJ)

A brasileira Ana Zortea, de 24 anos, namorada de Miles McBride, do New York Knicks, viralizou recentemente com seus vídeos nas quadras e nos bastidores da NBA. Na arquibancada, ela incorpora o espírito da torcida dos Knicks em busca da final da NBA, o que não acontece desde 1999.

Com estilo combativo, Ana Zortea, que é nadadora, fundou, em 2020, uma associação para atletas pretos na Universidade de Florida State e se tornou a primeira presidente do grupo, na época da morte de George Floyd e do crescimento do movimento "Black Live Matters". Em entrevista ao "ge", ela falou sobre a iniciativa.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Foi quando o George Floyd foi assassinado e deu início a todos os protestos aqui nos Estados Unidos, especialmente da 'Black Lives Matter', e a faculdade não tinha colocado nenhum comunicado oficial ainda, especialmente na parte atlética. Os técnicos do meu time não tinham falado nadinha, e eu era a única atleta negra no time na época e quis criar um espaço para outros atletas negros compartilharem suas histórias e ter um espaço para fazer eventos e ter um centro de apoio - disse Ana.

A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

Ana viralizou com seus vídeos nas quadras e mostrando os bastidores da NBA, além de usar seu estilo combativo para torcer pelo namorado. Veja:

- Preciso que alguém venha me filmar durante o jogo para alguém ver como estou reagindo. Desde o início, virei fã. Nunca havia prestado muita atenção no basquete, comecei por causa dele. Como sou atleta e muito competitiva, virei a maior fã dos Knicks. Fico lá gritando, sei todas as regras, brigando com os árbitros. Nas arenas fora de casa, tem que ficar um pouco quietinha, pois não sei como vão reagir. Quando o Miles entra, todo mundo ao meu redor já fica sabendo que sou namorada dele de tanto que eu grito - contou.

Eles se conheceram durante a passagem de Ana pela universidade de West Virginia, onde fez mestrado após se formar em Florida State. Atualmente, eles moram juntos em Nova York. Além de influencer, a brasileira trabalha remotamente com marketing para uma empresa da Flórida.

Ela também criou um apelido para o namorado. No Brasil, Miles ficou conhecido como "Abençoado".

- Virou bordãozinho mesmo. Chamam a gente de "os abençoados" - brincou Ana, que, quando criança, trabalhou na na novela "Avenida Brasil". Outra faceta de Ana Zortea.