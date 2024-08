Copiar Link

Publicada em 23/08/2024 - 16:47 • São Paulo (SP)

Juan Izquierdo, que teve uma arritmia cardíaca no jogo contra o São Paulo, teve o estado de saúde atualizado pelo Nacional (URU). A equipe do atleta informou que ele está estável e continuará em observação pelo menos nas próximas 72 horas.

O clube também informou, em nota divulgada nas redes sociais, que o jogador seguirá sedado na UTI do Hospital Albert Einstein. As informações repassadas ao Nacional foram através dos médicos do hospital.

O que aconteceu com Izquierdo no jogo entre São Paulo e Nacional?

O zagueiro Juan Izquierdo passou mal durante o segundo tempo do duelo entre Nacional e São Paulo, pela Libertadores, e foi retirado do campo de ambulância na última quinta-feira (22).

A reportagem do Lance!, presente no local do jogo, apurou que o jogador desmaiou mais uma vez ao chegar no Hospital Albert Einstein, que fica próximo ao Morumbis.

Nesta sexta-feira (23), o elenco do Tricolor fez uma roda de orações para Izquierdo, no CT da Barra Funda. Presidente do São Paulo, Julio Casares esteve no hospital em que o jogador está internado, também nesta sexta.

Momento em que a ambulância socorreu Izquierdo, no jogo entre São Paulo e Nacional (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)