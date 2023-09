O Brasil joga na sexta-feira (08), no estádio Mangueirão, pela primeira rodada das Eliminatórias. Uma série de ações estão previstas, com o objetivo de engajar os torcedores e animar a as arquibancadas. Apesar do jogo ser às 21:45, a festa deve ter início por volta das 16h, com o já conhecido esquenta do MVA, diretamente do bar Pai D'Égua Steak Beer - Av. Augusto Montenegro, 2730 – Mangueirão. Saindo de lá, a ideia dos organizadores é fazer uma caminhada até o estádio para chegar ao local com a energia no máximo.