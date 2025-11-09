Morre o jornalista Luiz Augusto Nunes

Morreu neste domingo (9), aos 76 anos, o jornalista esportivo Luiz Augusto Nunes, vítima de complicações renais. Natural de Piraí, no sul do estado do Rio de Janeiro, ele deixa esposa e uma filha. Reconhecido pelo bom humor, pela precisão na informação e pelo profundo respeito ao jornalismo, Nunes marcou época em algumas das principais redações do país e também na comunicação esportiva institucional.

continua após a publicidade

Com uma trajetória de mais de cinco décadas na imprensa, Luiz Augusto Nunes trabalhou em veículos de destaque como O Globo, O Dia, Jornal do Brasil, Jornal dos Sports e a Revista Manchete, onde atuou como repórter esportivo. Seu estilo detalhista e a capacidade de unir leveza e rigor o tornaram uma referência para colegas e leitores. Nunes participou de coberturas de Copas do Mundo, experiências que consolidaram seu nome entre os grandes profissionais do jornalismo esportivo brasileiro.

Entre 2002 e 2016, o jornalista integrou a equipe de comunicação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), onde exerceu o cargo de editor de conteúdo e do site oficial da entidade. A CBF lamentou profundamente o falecimento e divulgou uma nota destacando sua trajetória e importância para o futebol nacional.

continua após a publicidade

O corpo de Luiz Augusto Nunes será sepultado nesta segunda-feira (10), às 16h (de Brasília), no Cemitério Municipal de Piraí, sua cidade natal. A despedida marca o adeus a um dos jornalistas mais respeitados e queridos de sua geração, que deixou uma contribuição duradoura ao jornalismo esportivo brasileiro.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte