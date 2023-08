A modelo Bruna Miller publicou em suas redes sociais um vídeo relatando que teve um caso com o volante do Manchester United, Casemiro em julho de 2017. A influenciadora detalhou como foi o affair com o jogador e revelou que ele não tinha fotos com a esposa, Anna Mariana Casemiro, afirmava que não era casado e que abriu uma conta bancária para Bruna.