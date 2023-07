O Inter Miami anunciou a contratação do volante Sergio Busquets no último domingo (16), horas antes da cerimônia em que Lionel Messi foi apresentado aos torcedores presentes no Estádio DRV PNK, na cidade de Fort Lauderdale. Ao mesmo tempo, a MLS fez questão de evidenciar em suas redes sociais a chegada de mais um grande nome do futebol mundial e deu boas-vindas ao meio-campista nas redes sociais. No entanto, o perfil oficial cometeu uma gafe e utilizou a foto do ex-jogador Álvaro Arbeloa no lugar do volante. Momentos após a publicação da foto, a entidade percebeu o erro e apagou a postagem.