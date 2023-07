Primeira mulher a narrar um jogo de Copa do Mundo de futebol na TV aberta, Renata Silveira foi surpreendida durante participação no "Domingão com Huck", no último domingo (16). O apresentador recuperou imagens de quando Renata dançou no palco do programa nove anos atrás, como bailarina do Faustão, e deixou as convidadas em choque.