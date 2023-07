Apontada como affair de Vini Jr, a influenciadora Kenia Os completou 24 anos no último sábado (15) e celebrou ao lado do jogador do Real Madrid. No domingo (16), a mexicana sobrevoou o Cristo Redentor a bordo de um helicóptero para ver de cima o que conheceu durante a semana passada, ao lado do atacante. Em sua rede social, ela revelou que está "bailando há cinco dias sem parar" e deixou seu agradecimento ao Brasil.