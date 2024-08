Milton Neves elege clube brasileiro ‘mais fraco’ ainda vivo na Libertadores

Milton Neves afirmou que o Flamengo é o brasileiro 'mais fraco' ainda vivo na Libertadores (Foto: Reprodução)







Publicada em 23/08/2024

Com a classificação sobre o Bolívar, o Flamengo se junta a São Paulo, Fluminense, Botafogo e Atlético-MG nas quartas de final da Libertadores. Após a derrota do Rubro-Negro por 1 a 0 na última quinta-feira (22), em La Paz, o apresentador Milton Neves afirmou que o time de Tite é o brasileiro 'mais fraco' ainda vivo no torneio.

- O Flamengo até teve uma chance ou outra no primeiro tempo, enquanto teve fôlego para acompanhar a equipe da casa. Mas, no segundo tempo, o Rubro-Negro se retrancou daquele jeito que só Tite sabe fazer! Foram nada menos do que 22 chutes contra a meta do Rossi, que teve uma noite espetacular! - começou o apresentador, em blog no "UOL".

- Pelo que vimos até aqui, não é nenhuma maldade afirmar que o Flamengo foi o time brasileiro mais fraco que restou na Libertadores. A sorte é que o rival das quartas não é dos mais fortes. Mas, convenhamos, quem sofreu demais com o Bolívar pode também passar enorme sufoco diante do Peñarol, de camisa muito mais pesada - completou.