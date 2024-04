Milton Leite vai se aposentar? Entenda o futuro do narrador após saída da Globo

Milton Leite vai deixar a Globo ao fim da Olimpíada de Paris (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/04/2024 - 20:48 • Rio de Janeiro (RJ)

Um dos principais narradores da Globo nas últimas décadas, Milton Leite anunciou que deixará a emissora após a Olimpíada de Paris. No entanto, para o colunista Flávio Ricco, do "R7", esse não será o ponto final na carreira do locutor na cobertura esportiva.

Segundo o colunista, o narrador deve ser cobiçado no mercado esportivo já nas próximas semanas, antes mesmo do fim dos Jogos Olímpicos, entre julho e agosto. Milton Leite justificou a saída da Globo pela vontade de passar mais tempo com a família.

Contudo, a motivação familiar não foi a única. Em 2023, o narrador já havia se incomodado com a perda de espaço e esvaziamento da escala na Globo. O locutor também teria ficado chateado com a demissão do companheiro de transmissão, Maurício Noriega.

Sabendo da decisão de Milton Leite desde o início do ano, a Globo se movimentou no mercado e contratou o locutor Paulo Andrade, ex-ESPN. O narrador de 65 anos, que soma quase 35 de carreira, também somou passagens por ESPN e Jovem Pan.