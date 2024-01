- Meu avô e meu pai costumavam ter os tickets de temporada. Eles iam a todos jogos e a minha tia costumava ir com eles às vezes também. Então é óbvio que eu sempre torci para o Chelsea também. Me lembro de assistir a final da Champions League, a primeira que vencemos (em 2012, Alfie tinha 9 anos), na sala do meu tio. Essa é uma linda memória.