O atacante Tiquinho Soares sentiu uma lesão no final do primeiro tempo do jogo contra o Cruzeiro, disputado no Mineirão neste domingo (6), e precisou ser substituído. A contusão do artilheiro do Brasileirão deixou a torcida alvinegra muito preocupada. Nas redes sociais, o humorista Pedro Certezas "pediu ajuda às divindades" visando a recuperação do jogador, enquanto o youtuber Felipe Neto apontou o estado do gramado do estádio de Belo Horizonte como culpado pela lesão. Ambos são torcedores do clube.