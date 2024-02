O Paris Saint-Germain se prepara para encarar o Mônaco, nesta sexta-feira (1º), pela 24ª rodada do Campeonato Francês, fora de casa. Enquanto isso, os jogadores do time parisiense seguem treinando a todo vapor. Nesta quarta-feira (28), a atividade no CT do PSG, em Paris, foi marcada por um golaço de bicicleta da estrela Mbappé. Confira o vídeo.