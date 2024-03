Mauro Cezar sobre racismo com Vinicius Jr: ‘Uma hora ele não vai aguentar”

Mauro Cezar é colunista do UOL (Foto: Reprodução/Jovem Pan)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/03/2024 - 17:27 • Rio de Janeiro (RJ)

Após Vinicius Jr ter sido, mais uma vez, vítima de racismo na Espanha, o colunista Mauro Cezar Pereira comentou durante o UOL News Esporte sobre o desabafo do jogador do Real Madrid durante entrevista coletiva.

- Entendo que ele não queria entregar os pontos para os vermes racistas, mas acho que vai chegar uma hora que ele não vai aguentar. Vamos imaginar que algum time da Premier League com algum poderio econômico chegue no Real Madrid e faça uma proposta, lógico, procurando staff do jogador, ele vai ter que pensar bem. Por mais que ele goste de Madri, do Real Madrid, da torcida, dos colegas de time, ele é muito jovem, tem muita carreira pela frente - lamentou Mauro Cezar.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Vini Jr desabou em lágrimas na última segunda-feira (25) ao comentar sobre os diversos casos de racismo e ataques que vem lidando nos últimos anos. O atacante contou também que segue fazendo denúncias, mas que ninguém é punido.

➡️ VÍDEO: Vini Jr chora e desabafa ao falar de racismo: ‘Cada vez tenho menos vontade de jogar’

- Imagina se o Vini Jr sai do Real Madrid porque não tem mais clima, vai jogar em outro país e o futebol dele cresce, cresce, cresce e ele vira um jogador bem melhor do que ele já é. Imagina, um jogador que poderá passar toda a carreira no Real Madrid se ele tiver longevidade no alto desempenho, no alto nível. Isso pode ser até um divisor de água para muita gente, mas eles encaram como algo normal, é bizarro, mas é assim que a coisa acontece - completou o jornalista sobre o caso.