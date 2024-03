Mauro Cezar faz reflexão sobre o Vasco após vitória do Flamengo contra o Nova Iguaçu

Mauro Cezar fez reflexão sobre o Vasco após vitória tranquila do Flamengo contra o Nova Iguaçu (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/03/2024 - 20:16 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo venceu o Nova Iguaçu com tranquilidade neste sábado (30), no Maracanã, e encaminhou o título do Cariocão. Comentarista do jogo no canal "GOAT", Mauro Cezar Pereira analisou o 3 a 0 do Rubro-Negro e fez uma reflexão sobre o Vasco, que foi batido pela equipe da Baixada na semifinal do torneio.

- Eu acho que esse jogo deixa algumas reflexões. Uma delas é sobre o Vasco, que com todo investimento da SAF, não conseguiu ganhar do Nova Iguaçu em três confrontos. É uma equipe organizada, fez bela campanha, mas nos dois jogos eliminatórios, com estádio cheio, o Vasco não conseguiu vencer - começou.

- Perdeu na fase de grupos da Taça Guanabara. Empatou um jogo que merecia ter perdido, que levou o Léo Jardim para a Seleção Brasileira, com 12 defesas, e foi derrotado no jogo que levou o Nova Iguaçu à final. Isso mostra o momento dos grandes clubes do Rio e a diferença entre alguns - completou o jornalista.