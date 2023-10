Em um vídeo publicado no Instagram no domingo (8), Mauro Cezar criticou o atacante do Flamengo Gabigol, após os jogos ruins que vem fazendo. O comentarista se questionou se Gabriel está com vontade de jogar, comparou o jogador Rubro-Negro com o belga Hazard, na época em que jogava no Real Madrid, e sobre as preocupações do atleta em relação a sua carreira artística.