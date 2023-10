O perfil da seleção do Uruguai no "X", postou uma foto de Arrascaeta, meio-campo do Flamengo, e de Nicolás de La Cruz, jogador do River Plate, nesta terça-feira (10). Ambos os jogadores foram convocados para as partidas da Eliminatória Sul-Americana para a Copa do Mundo de 2026. Após a postagem da foto, torcedores do Flamengo pediram para que o Arrascaeta trouxesse o meia do River Plate para o Rubro-Negro.