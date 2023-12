Recém-aposentado no Flamengo, Filipe Luís falou sobre os ex-técnicos com quem trabalhou no clube. Sobre Jorge Sampaoli, o ex-lateral afirmou que o clima ficou pesado após a agressão do preparador físico ao atacante Pedro. Com relação ao português Paulo Sousa, o ex-atleta de 38 anos revelou que o ambiente era "insustentável".