Casagrande criticou fortemente a decisão do presidente do Vasco, Pedrinho, sobre a decisão levar o jogo contra o Flamengo para São Januário, pela quinta rodada do Brasileirão. O comentarista também defendeu que o clássico carioca deveria acontecer no Maracanã, já que há chance grande de a partida acontecer com torcida única no estádio vascaíno.

— O Pedrinho está apequenando o Vasco nessa fala. Não estou falando das atitudes dele, ele é ídolo do Vasco, é o presidente do Vasco, o presidente às vezes acerta, muitas vezes erra, mas nesse detalhe de jogo com o Flamengo ele está se apequenando — afirmou Casagrande.

— O Vasco então não tem mais condição de jogar com o Flamengo no Maracanã? Eu sou contra o jogo em São Januário. O jogo tem que ser no Maracanã. A história do futebol carioca, dos grandes clássicos no Rio, é no Maracanã — concluiu.

Torcida do Flamengo também está insatisfeita

Além de Casagrande, os torcedores do Flamengo também estão insatisfeitos com o Vasco de Pedrinho. Nas redes sociais, os rubro-negros resgataram um vídeo de Eurico Miranda, ex-presidente do Vasco, para rebater as declarações de Pedrinho.

— Todos os clubes têm a mesma opinião. Eu me manifestei logo de pronto que o Vasco não jogaria com torcida única. Nem que fosse a do Vasco só? Não é porque seria a torcida de A, de B ou de C, não. Mesmo que fosse determinado torcida única, e a torcida fosse a do Vasco, o Vasco não jogaria, porque iria contra não só a uma decisão do arbitral, mas principalmente daquilo que eu considero os maiores absurdos e o retrocesso do futebol, que é o jogo com torcida única — dizia o ex-mandatário.