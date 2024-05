Técnico Tite na beira do campo em partida pelo Brasileirão (Foto: Isabela Azine/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/05/2024 - 12:47 • Rio de Janeiro (RJ)

O desempenho do Flamengo com a chegada de Tite não tem agradado os torcedores e a imprensa. Às vésperas de uma importante partida pela Libertadores, o técnico do clube rubro-negro, que enfrenta hoje o Palestino fora de casa, virou alvo de fortes críticas do comentarista Mauro Cezar Pereira.

No programa da UOL Esporte, o jornalista aponta que Tite comete, com Bruno Henrique, os mesmos erros que ele cometeu com Vinicius Junior na Seleção Brasileira, cobrando mais liberdade para as movimentações do atacante.

Comentarista Mauro Cezar critica técnico Tite (Foto: Reprodução)

- Ele já fez isso na Copa do Mundo com o Vinícius e se deu mal, ele insiste às vezes nesse mesmo erro - disparou Mauro comparando o posicionamento limitado que o esquema tático de Tite deu à BH no Flamengo às atuações de Vini pela amarelinha.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

O jornalista também criticou as escolhas do técnico e apontou que erros do treinador tem prejudicado o desempenho de Bruno Henrique e De La Cruz:



- Vamos ver se o Tite não vai ficar tolindo (limitando) o potencial do Bruno Henrique. (...) Não pode tirar o De la Cruz do setor do campo onde ele se sente mais à vontade, isso é óbvio - disse.

- Ele tem que parar com esse negócio de trazer o jogador para se encaixar no esquema dele, ele tem que usar o potencial dos jogadores e adaptar o sistema a esses jogadores - completou.

🏟️ O Flamengo é o segundo colocado do Grupo E da Libertadores e o sétimo no Brasileirão.