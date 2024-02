O assunto Gabigol no Corinthians voltou à pauta na imprensa após uma nova declaração de Augusto Melo, presidente do clube paulista. Em entrevista ao "Arena SBT", o mandatário afirmou que o atacante do Flamengo foi oferecido ao Alvinegro. O jornalista Mauro Cezar Pereira, da "Jovem Pan", classificou a postura do dirigente como "midiática".